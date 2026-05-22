La voce di Gaza Un romanzo che può aiutare i più giovani a ricostruire la storia passata e presente
La voce di Gaza, Paola Caridi, Feltrinelli"Ilyas è stanco. Stanchissimo. Ilyas dorme, e la mia foglia 8236 assieme a lui, assopita sul suo avambraccio minuto. Assopita la foglia come si è assopito Ilyas, sotto la mia ombra larga. Ne ho visti tanti, come questo ragazzino magro dai capelli color. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Condannare Hamas, oggi, da palestinese di Gaza, è un atto di straordinario coraggio civile e umano. La comunità internazionale non lasci sola questa voce. Che nessun palestinese sia abbandonato sotto la tirannia di Hamas. x.com
Ci vediamo oggi pomeriggio alle 17.30 alla Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo. Come al solito, l’ingresso alla Sala Lanza è libero gratuito. Perché ho scelto Palermo per il primo incontro su La Voce di Gaza, il libro dedicato a ragazze e ragazzi, e sopratt facebook
Olivia Rodrigo - la cura reddit
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