La voce di Gaza Un romanzo che può aiutare i più giovani a ricostruire la storia passata e presente

Da arezzonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La voce di Gaza, Paola Caridi, Feltrinelli"Ilyas è stanco. Stanchissimo. Ilyas dorme, e la mia foglia 8236 assieme a lui, assopita sul suo avambraccio minuto. Assopita la foglia come si è assopito Ilyas, sotto la mia ombra larga. Ne ho visti tanti, come questo ragazzino magro dai capelli color. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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