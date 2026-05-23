A Milano, alcune porte e terrazze sono aperte al pubblico, offrendo viste inedite sulla città. Passeggiando lungo via Montenapoleone, è possibile scoprire ingressi solitamente nascosti, che conducono a spazi panoramici e cortili segreti. Questi luoghi, generalmente chiusi, sono accessibili in occasioni particolari o tramite visite guidate, permettendo di osservare la città dall’alto e di conoscere angoli spesso sconosciuti ai passanti.

Immaginate di camminare per via Montenapoleone, di scorgere un portone che avete sempre ignorato, e di varcare quella soglia per la prima volta. Oltre, un cortile che il Novecento ha dimenticato (e per scoprirlo, domenica c’è Cortili Aperti ). Poi una scala, una luce differente, una vista che cambia tutto. Questo è il miracolo che Open House Milano compie ogni anno, e il 23 e il 24 maggio 2026 lo ripete per la sua undicesima edizione: trasformare una città che credi di conoscere in un territorio tutto da esplorare. Il format è semplice, quasi pudico nella sua generosità: per un fine settimana, oltre ottanta luoghi normalmente inaccessibili aprono le proprie porte al pubblico, gratuitamente, senza biglietto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Milano si apre: porte, terrazze e segreti di una città che si guarda dall’alto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Concerti al tramonto: il Duomo di Milano apre le sue terrazze dall’11 giugno al 10 settembreMilano, 19 maggio 2026 – Da giovedì 11 giugno a giovedì 10 settembre 2026, il Duomo di Milano torna a raccontarsi attraverso la musica con l'atteso...

Roma si guarda dall’alto: arte e vino sulla terrazza del Royal Bissolati tra cielo e materiaNel cuore di Roma, a pochi passi da Via Veneto, prende forma un nuovo spazio che prova a cambiare il modo di vivere la città senza allontanarsene...

EVENTI - In occasione di Open House Milano 2026 il MUMAC apre le sue porte con un percorso che racconta la macchina per caffè come oggetto complesso ricco di significati. #horeca #foodservice horecanews.it/al-mumac-di-ci… x.com

Porte aperte alla socialità: tre giorni di eventi nelle Case di quartiere di MilanoMilano si prepara a scoprire il cuore pulsante del suo welfare di prossimità. Da giovedì 21 a sabato 23 maggio 2026, le Case di Quartiere del Comune di Milano apriranno le proprie porte alla cittadina ... ecoincitta.it

Open House Milano 2026: tetti, terrazze e cortili segreti aperti questo weekendSabato 23 e domenica 24 maggio Open House Milano apre oltre100 luoghi normalmente inaccessibili: tetti, studi e palazzi storici ... affaritaliani.it