All'ASCO è stato presentato il farmaco daraxonrasib, che ha dato risultati promettenti sui pazienti con tumore del pancreas avanzato. La terapia ha mostrato miglioramenti significativi nei primi studi clinici. Tuttavia, il suo arrivo in Europa richiederà ancora tempo, poiché deve superare ulteriori fasi di approvazione. La diagnosi di questa malattia rimane difficile, e le opzioni di cura nelle fasi avanzate sono ancora limitate.

"Il tumore del pancreas è una delle diagnosi più difficili da ricevere. Non solo per la complessità della malattia in sé, ma perché le opzioni di cura – soprattutto nelle fasi avanzate – sono sempre state poche e con risultati limitati. Quando la prima terapia smette di funzionare, il passo successivo è spesso la chemioterapia standard, che riesce a tenere in vita meno di un paziente su cinque a distanza di un anno. Un dato che, fino a oggi, sembrava impossibile da migliorare. Il calvario di Olivia Williams: «Mi dicevano che ero in menopausa o pazza, era un tumore al pancreas» X Ad ASCO arriva la svolta. Tutto cambia con i risultati presentati all’ ASCO, il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology, il più importante appuntamento mondiale in campo oncologico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Presentato all’ASCO, daraxonrasib ha mostrato risultati importanti nei pazienti con tumore del pancreas avanzato. Una possibile svolta, anche se l’arrivo in Europa richiederà tempo

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