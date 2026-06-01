È stato annunciato che Daraxonrasib ha raddoppiato la sopravvivenza nei pazienti affetti da tumore del pancreas, secondo un intervento di un rappresentante dell’Associazione italiana di oncologia medica. La presentazione è stata accolta con grande entusiasmo e ha ricevuto una standing ovation durante la sessione plenaria. La novità rappresenta un passo avanti nel trattamento di questa malattia e apre nuove possibilità terapeutiche.

“La standing ovation ricevuta durante la sessione plenaria ha certificato l’importanza di questa novità. Daraxonrasib, un pan-RAS inibitore che agisce come una sorta di colla molecolare impedendo alla proteina RAS mutata di trasmettere alla cellula tumorale il segnale di crescita e proliferazione, è in grado di estendere in maniera significativa l’aspettativa di vita dei pazienti con tumore del pancreas già trattati con una linea di chemioterapia. Non solo la prolunga, ma raddoppia la sopravvivenza complessiva e la sopravvivenza libera da progressione, triplica il tasso di risposte obiettive, migliora la qualità di vita e riduce il ricorso alla terapia del dolore”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tumore del pancreas: Cremolini (Aiom), “Daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza e apre una nuova prospettiva di cura”

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Tumore del pancreas: Cremolini (Aiom), Daraxonrasib raddoppia la sopravvivenza e apre una nuova

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