Preoccupato per exploit di Vannacci? No A Milano il vicepremier Salvini evita le domande sul futuro della Lega | Parlo solo di Milan e casa

A Milano, il vicepremier Salvini ha dichiarato di non essere preoccupato per l'exploit di un generale. Durante l'evento dedicato al “Piano Casa”, ha evitato di rispondere alle domande sul futuro della Lega, concentrandosi invece su argomenti come il Milan e la propria abitazione. Nessuna comunicazione ufficiale o commento sulle questioni politiche interne al partito. Salvini ha mantenuto un tono disteso, senza approfondire le questioni sollevate dai giornalisti.

“Preoccupato per l’exploit di Vannacci? No”. Da Milano, Matteo Salvini partecipa a un evento della Lega sul “Piano Casa” ma evita le domande sul futuro della Lega. Il vice premier e segretario del Carroccio non commenta “articoli privi di fondamento” che ipotizzano nuovi assetti per il partito. E avverte i cronisti: “Parlo solo di Milan e di casa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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