Laura Ravetto lascia la Lega di Salvini e approda a Futuro Nazionale di Vannacci
Una figura proveniente dall’organizzazione della Lega ha deciso di cambiare schieramento e unirsi a Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. La persona in questione ha ricoperto un ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini prima di passare alla nuova formazione politica. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità del passaggio. La decisione rappresenta un nuovo ingresso tra i sostenitori di Vannacci.
C'è un nuovo acquisto per il partito del generale Roberto Vannacci. E questa volta arriva addirittura direttamente dall'organigramma della Lega. La deputata Laura Ravetto, fino a oggi responsabile del dipartimento Pari opportunità del Carroccio, lascia infatti il partito di Matteo Salvini per approdare a Futuro nazionale. Ad annunciarlo è lo stesso Vannacci: "Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale", dice Vannacci aggiungendo che la formalizzazione del passaggio avverranno giovedì sera a Salsomaggiore Terme, in occasione dell’evento Guerra e Pace. "Si tratta di una personalità politica di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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