Laura Ravetto lascia la Lega di Salvini e approda a Futuro Nazionale di Vannacci

Una figura proveniente dall’organizzazione della Lega ha deciso di cambiare schieramento e unirsi a Futuro Nazionale, il partito guidato dal generale Roberto Vannacci. La persona in questione ha ricoperto un ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini prima di passare alla nuova formazione politica. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità del passaggio. La decisione rappresenta un nuovo ingresso tra i sostenitori di Vannacci.

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