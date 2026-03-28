Venerdì sera, la presidente del Consiglio ha incontrato i due vicepremier in un vertice informale a casa sua. Durante l'incontro hanno discusso delle conseguenze della sconfitta referendaria e delle strategie da adottare in futuro. L’iniziativa si è svolta in un’atmosfera riservata, senza comunicati ufficiali, ma con l’obiettivo di valutare i prossimi passi politici.

Si sono seduti attorno a un tavolo, a cena, per analizzare la sconfitta al referendum. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto venerdì sera un vertice informale con i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Il luogo scelto è stata la villa della premier a Roma sud, come anticipato da Repubblica. Fonti del governo tengono a precisare che si è trattato di una delle riunioni di routine per fare il punto. Ovviamente, però, i temi politici non sono mancati viste le conseguenze del voto – tra polemiche, dissidi e dimissioni – in particolare all’interno di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Una cena riservata per valutare le prossime mosse, per trovare la migliore via d’uscita dopo il terremoto politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vertice a casa Meloni con i vicepremier Salvini e Tajani: sul tavolo futuro e strategie dopo la sconfitta al referendum

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