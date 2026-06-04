Premio Roma Pride | Una Serata per i Diritti

Da ezrome.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima edizione del Premio Roma Pride, si è svolta una serata di gala condotta da Paola Perego. La cerimonia ha premiato persone e organizzazioni che si sono distinte nel promuovere i diritti civili. L’evento si è tenuto in un locale di Roma e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui rappresentanti di associazioni e attivisti. Le premiazioni sono state accompagnate da interventi e discorsi di ringraziamento.

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Cosa: La prima edizione del Premio Roma Pride, una serata di gala per riconoscere l’impegno di chi promuove i diritti civili, condotta dalla celebre Paola Perego.. Dove e Quando: Sabato 6 giugno, a partire dalle ore 21:30, a Roma.. Perché: Per celebrare, attraverso l’arte, la cultura e l’informazione, chi contribuisce attivamente a costruire una società autenticamente inclusiva e giusta per tutti.. La città di Roma si prepara ad accogliere un evento di portata storica per il movimento LGBTQIA+ e per l’intera comunità cittadina. Nasce ufficialmente la prima edizione del Premio Roma Pride, un prestigioso riconoscimento istituito con l’obiettivo primario di celebrare l’impegno costante e la dedizione verso i diritti civili. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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