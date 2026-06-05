Premio ’Passaggi’ all’editorialista Massimo Franco

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, ha ricevuto il Premio Passaggi 2026. La cerimonia si è svolta in un teatro cittadino, dove sono intervenuti diversi rappresentanti del mondo della cultura e della politica. Franco ha ritirato il riconoscimento sul palco, tra gli applausi dei presenti. La giuria ha motivato la scelta sottolineando il suo contributo al giornalismo e alla riflessione pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Massimo Franco (foto), editorialista del Corriere della Sera, il Premio Passaggi 2026. A sottolineare il valore della scelta è il presidente del comitato scientifico di Passaggi, Nando dalla Chiesa: "Massimo Franco esprime la misura riflessiva che il giornalismo non può perdere, nonostante la brutale radicalità dei fatti che è oggi chiamato a raccontare." Romano, laureato in Giurisprudenza, Franco è una firma di punta del giornalismo italiano. Prima di approdare al Corriere della Sera, è stato editorialista e inviato per Avvenire, Il Giorno e Panorama. Membro dell’International Institute for Strategic Studies di Londra, ha collaborato con The Guardian, The New York Times e il Los Angeles Times ed attualmente scrive per The Observer, su cui ha recentemente firmato un’analisi sul populismo di destra in Italia e nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

premio 8217passaggi8217 all8217editorialista massimo franco
© Ilrestodelcarlino.it - Premio ’Passaggi’ all’editorialista Massimo Franco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mireille DARC, la blonde qui a séduit le Cinéma

Video Mireille DARC, la blonde qui a séduit le Cinéma

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Passaggi, il premio ’Andrea Barbato’ sarà assegnato a Tonia Mastrobuoni

Elezioni comunali a Salerno: ecco le liste a sostegno di Franco Massimo LanocitaA Salerno si svolgono le elezioni comunali con il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita sostenuto da tre liste: Movimento Cinque Stelle, Alleanza...

Temi più discussi: All'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco il Premio Passaggi 2026; Premio ’Passaggi’ all’editorialista Massimo Franco; Massimo Franco vince il Premio Passaggi 2026 al festival di Fano.

massimo franco premio passaggi all editorialistaPremio ’Passaggi’ all’editorialista Massimo FrancoA Massimo Franco (foto), editorialista del Corriere della Sera, il Premio Passaggi 2026. A sottolineare il valore della scelta ... ilrestodelcarlino.it

massimo franco premio passaggi all editorialistaAll'editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco il Premio Passaggi 2026(ANSA) - FANO, 04 GIU - Il comitato scientifico di Passaggi Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica che si terrà a Fano dal 24 al 28 giugno, ha assegnato il Premio Passaggi 2026 a Massimo ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web