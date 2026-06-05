Premio ’Passaggi’ all’editorialista Massimo Franco

Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, ha ricevuto il Premio Passaggi 2026. La cerimonia si è svolta in un teatro cittadino, dove sono intervenuti diversi rappresentanti del mondo della cultura e della politica. Franco ha ritirato il riconoscimento sul palco, tra gli applausi dei presenti. La giuria ha motivato la scelta sottolineando il suo contributo al giornalismo e alla riflessione pubblica.

A Massimo Franco (foto), editorialista del Corriere della Sera, il Premio Passaggi 2026. A sottolineare il valore della scelta è il presidente del comitato scientifico di Passaggi, Nando dalla Chiesa: "Massimo Franco esprime la misura riflessiva che il giornalismo non può perdere, nonostante la brutale radicalità dei fatti che è oggi chiamato a raccontare." Romano, laureato in Giurisprudenza, Franco è una firma di punta del giornalismo italiano. Prima di approdare al Corriere della Sera, è stato editorialista e inviato per Avvenire, Il Giorno e Panorama. Membro dell’International Institute for Strategic Studies di Londra, ha collaborato con The Guardian, The New York Times e il Los Angeles Times ed attualmente scrive per The Observer, su cui ha recentemente firmato un’analisi sul populismo di destra in Italia e nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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