Elezioni comunali a Salerno | ecco le liste a sostegno di Franco Massimo Lanocita

A Salerno si svolgono le elezioni comunali con il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita sostenuto da tre liste: Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica. Queste forze politiche appartengono all’area di sinistra e centrosinistra e sono contrarie al possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida della città. Le liste hanno presentato i loro candidati e programmi in vista del voto.

Sono tre le liste a supporto della candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita: Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica, tutte di quell'area di sinistracentrosinistra contrario al ritorno di Vincenzo De Luca a Palazzo di Città. I candidati AVS (Alleanza.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali di Salerno, Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindaco Elezioni comunali di Salerno, lunedì Franco Massimo Lanocita presenta la sua candidatura a sindacoTempo di lettura: < 1 minuto Le forze politiche e civiche Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Associazione Terra Socialista, Risorgimento... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni comunali: ecco Salerno Democratica, la terza lista a sostegno di Lanocita Sindaco; Salerno, comunali al rush finale: venti liste, 600 candidati; Salerno al voto, liste quasi complete; Elezioni comunali nel Salernitano, Villani (M5S): Dal Movimento progetti credibili per il territorio. Salerno, comunali al rush finale: venti liste, 600 candidatiChissà se quello piazzato dall'ex consigliera comunale Sara Petrone sarà davvero l'ultimo colpo di scena della campagna elettorale. Di certo dovrebbe esserlo in ... ilmattino.it Comunali Salerno, otto candidati in campo: ecco coalizioni e listeStampa Sono otto i candidati alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Salerno, con un quadro politico articolato tra partiti e liste civiche. In area progressista si presenta Vincenzo ... salernonotizie.it Il sondaggio lanciato da Telecolore Per ora otto candidati a sindaco a #salerno. Chi vorreste come primo cittadino Vincenzo De Luca Armando Zambrano - Candidato Sindaco di Salerno 2026 Franco Massimo Lanocita Lanocita Sindaco Gherardo Marenghi facebook