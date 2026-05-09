Passaggi il premio ’Andrea Barbato’ sarà assegnato a Tonia Mastrobuoni

Passaggi Festival: il premio "Andrea Barbato" 2026 a Tonia Mastrobuoni. Il comitato scientifico del Festival, la manifestazione dedicata alla saggistica che si tiene a Fano dal 24 al 28 giugno, e la famiglia Barbato hanno scelto di assegnare l’edizione di quest’anno del premio giornalistico "Andrea Barbato" a Mastrobuoni, firma di punta de la Repubblica e testimone attenta delle metamorfosi del nostro continente. "È un legame speciale – fanno presente gli organizzatori della manifestazione – quello che unisce il nome di Andrea Barbato a Passaggi: dal 2014, in accordo con la famiglia, Passaggi Festival ha scelto di dare continuità, pur con...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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