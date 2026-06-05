Premio Nazionale ‘Amato Lamberti’ aperta la tredicesima edizione

È stata aperta la tredicesima edizione del Premio Nazionale “Amato Lamberti” 2026. L’evento vedrà la partecipazione di personalità provenienti dal settore della magistratura, dell’accademia, del volontariato e dello sport. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di riconoscere figure che si sono distinte in ambiti sociali e culturali. La cerimonia si terrà nel corso di questa settimana, con interventi e premi assegnati a diversi rappresentanti.

Tra gli ospiti della tredicesima edizione del Premio Nazionale “Amato Lamberti” 2026, in programma personalità del mondo della magistratura, dell’accademia, dell’impegno civile e dello sport, a testimonianza del valore sociale e culturale dell’iniziativa.. Giovedì 25 giugno 2026 alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo nell’ambito della tredicesima edizione del Premio Nazionale ‘Amato Lamberti’ 2026 che vede il patrocinio del Comune di Napoli saranno consegnate tre borse di studio ai vincitori per tesi di Laurea Magistrale e per tesi di Dottorato che riguardano i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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