chiti una mente aperta prima edizione del premio

Si è svolta la prima edizione del premio di studio intitolato a Carlo Chiti, focalizzato su energie rinnovabili e sul legame tra umanesimo e innovazione. L’iniziativa ha coinvolto studiosi e ricercatori, promuovendo riflessioni e approfondimenti su questi argomenti. La cerimonia si è tenuta in una sede dedicata, con la partecipazione di rappresentanti del settore e del mondo accademico. La premiazione ha concluso l’evento, assegnando riconoscimenti ai lavori selezionati.

Energie rinnovabili e rapporto tra umanesimo e innovazione: si è incardinata su questi temi la prima edizione del premio di studio " Carlo Chiti. Una mente aperta", la cui fase finale entrerà nel vivo oggi con una giornata scandita da diversi momenti. S’inizia dalla Sala Maggiore di Palazzo Comunale a Pistoia, dove (dalle 10) si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il Premio è stato istituito, per volontà della famiglia, in memoria dell’ingegner Carlo Chiti ed è rivolto agli studenti del triennio dei Liceo Forteguerri, scuola superiore che l’ingegnere pistoiese aveva frequentato dal 1938 al 1943, cui è stato chiesto di elaborare a scelta un saggio o un prodotto multimediale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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