Poesia narrativa e saggistica | parte la nuova edizione del Premio letterario nazionale
MESAGNE - Un'eredità culturale che dura da 23 anni: da oltre due decenni il Premio letterario nazionale "Città di Mesagne" rappresenta un ponte tra autori emergenti e affermati, tra tradizione e innovazione letteraria. Giunto alla sua 23esima edizione, il concorso conferma la propria vocazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Premio nazionale di Poesia e Narrativa, primo posto per uno studente del Pascal. Terza una ragazza del Versari MacrelliNato nel 2006, il premio conta ormai migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia.
Pubblicato il bando per la 53esima edizione del premio Flaiano di narrativa, Anna Longoni è la nuova presidenteI Premi Internazionali Flaiano pubblicano il bando per il premio di narrativa della 53esima edizione.