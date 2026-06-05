Premio Luchetta | il TAR annulla i fondi e ordina nuove graduatorie
Il TAR ha annullato i fondi assegnati al Premio Luchetta e ha disposto la creazione di nuove graduatorie. La decisione si basa su un'analisi dei criteri tecnici utilizzati per l’assegnazione dei finanziamenti pubblici, che sono stati ritenuti non conformi. La regione aveva escluso il premio dai finanziamenti pubblici, ma la sentenza stabilisce che le graduatorie devono essere riviste secondo procedure corrette. La decisione riguarda esclusivamente i criteri di assegnazione e le procedure adottate.
Perché la Regione ha escluso il Premio Luchetta dai finanziamenti pubblici?. Quali criteri tecnici hanno portato il TAR a annullare le graduatorie?. Chi vedrà i propri fondi culturali rimescolati dalla nuova revisione?. Come influirà questa sentenza sui futuri bandi della Regione Friuli?.? In Breve Regione condannata al pagamento di 2.500 euro delle spese legali alla Fondazione.. Premio Luchetta attivo da 22 anni consecutivi con collaborazione della televisione di Stato.. Revisione totale delle graduatorie per tutti i progetti culturali del territorio regionale.. Controversia legata alle posizioni politiche di Massimiliano Fedriga su Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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