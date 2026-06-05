Premio Luchetta | il TAR annulla i fondi e ordina nuove graduatorie

Notizia in breve

Il TAR ha annullato i fondi assegnati al Premio Luchetta e ha disposto la creazione di nuove graduatorie. La decisione si basa su un'analisi dei criteri tecnici utilizzati per l’assegnazione dei finanziamenti pubblici, che sono stati ritenuti non conformi. La regione aveva escluso il premio dai finanziamenti pubblici, ma la sentenza stabilisce che le graduatorie devono essere riviste secondo procedure corrette. La decisione riguarda esclusivamente i criteri di assegnazione e le procedure adottate.