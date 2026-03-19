Alunno con autismo grave promosso senza aggiornare il PEI il TAR annulla lo scrutinio finale e ordina la ripetizione della classe

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha deciso di annullare lo scrutinio finale di un alunno con autismo grave e di ordinare la ripetizione della classe. La decisione arriva dopo aver accolto il ricorso di un genitore, che aveva contestato la promozione del figlio alla scuola secondaria senza aver aggiornato il Piano Educativo Individualizzato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso di un genitore contro la promozione alla scuola secondaria di un minore con disturbo dello spettro autistico di livello 3. La scuola primaria aveva ignorato la prescrizione di ripetenza contenuta nella diagnosi funzionale dell'ASL e non aveva aggiornato il Piano Educativo Individualizzato prima dello scrutinio finale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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