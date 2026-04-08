Ricorso al Tar dopo il taglio dei finanziamenti | la Regione chiamata a rivedere la decisione sul Premio Luchetta

Una decisione di riduzione dei finanziamenti ha portato a un ricorso al Tar contro la Regione, che è chiamata a riesaminare la propria scelta riguardo al sostegno al Premio giornalistico dedicato a Marco Luchetta. La graduatoria, nota da alcuni mesi, non aveva ancora generato polemiche pubbliche, ma il mancato contributo ha sollevato contestazioni che sono diventate più evidenti negli ultimi giorni.

Il risultato della graduatoria era conosciuto da qualche mese, ma il mancato finanziamento al Premio giornalistico intitolato a Marco Luchetta ha fatto emergere una serie di contestazioni che fino a qualche giorno fa erano rimaste sottotraccia. Vuoi perché la questione necessita di alcuni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Dopo la Soprintendenza anche il Tar contro Rapinese: accolto il ricorso per sospendere il taglioIl Tar Lombardia (Sezione Terza) ha accolto la domanda cautelare presentata dagli avvocati Maria Cristina Forgione e Massimo Forgione per conto di un... Serie A, trasferte vietate per i tifosi Roma, Napoli e Fiorentina? La decisione del TAR sul ricorsoNapoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Si parla di: Basta fondi al Premio Luchetta: la Fondazione ricorre al Tar contro il taglio della Regione; Trieste, AVS contro la Regione: Scelta ingiusta sulla Fondazione Luchetta. Ricorso al Tar dopo il taglio dei finanziamenti: la Regione chiamata a rivedere la decisione sul Premio LuchettaL'esclusione del Premio dai soggetti finanziabili è ufficiale da qualche mese, ma la notizia è emersa solo nei giorni scorsi. La presenza di Francesca Albanese aveva mandato su tutte le furie il gover ... triesteprima.it