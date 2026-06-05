Il Premio Farnese 2026 è stato assegnato a diverse personalità italiane, tra cui Enrico Letta, rappresentante politico, e Giuseppe Tornatore, regista. Tra i vincitori figurano anche rappresentanti dell'industria, come un dirigente di un'azienda dolciaria. L'evento ha premiato figure di spicco nei settori politico, cinematografico e industriale, con riconoscimenti ufficiali consegnati durante una cerimonia. La lista completa dei premiati include anche altri professionisti di rilievo nel panorama nazionale.

AGI - Enrico Letta, Ferrero, Giuseppe Tornatore: sono solo alcuni dei nomi più illustri del panorama italiano ad essere stati insigniti del Premio Farnese d'Or. La quinta edizione di quello che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati alle relazioni franco-italiane si è tenuta a Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia. Promosso congiuntamente dalla CCI France Italie - Camera di Commercio e dall'Ambasciata di Francia in Italia, il premio valorizza personalità, imprese e istituzioni che contribuiscono in modo concreto al rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra i due Paesi. La giuria è stata composta da Emma Marcegaglia, Antonio Belloni, Marc Lazar e Walter Veltroni e presieduta da Denis Delespaul. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Premio Farnese 2026: da Letta a Tornatore, tutti i vincitori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valentine Fest 2026, tutti i vincitori del Premio San Valentino: i nomiDurante il Valentine Fest 2026 sono stati annunciati i vincitori del Premio San Valentino.

I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026A Arezzo, il 29 aprile 2026, sono stati annunciati i vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026.

Argomenti più discussi: A Carbognano torna il Premio Giulia Farnese, nel 2026 il riconoscimento va alla Rettrice di Unitus Tiziana Laureti; Voci Note: parole e musica per interpretare il presente; Caprarola celebra le Cattedrali nascoste della cultura: successo per il Premio Internazionale a Palazzo Farnese; Inner Wheel Club e Rotary premiano due studenti dell’Università Cattolica.

1° edizione di Lectio Farnesiana, un ciclo di incontri per far dialogare le menti più brillanti del nostro tempo a Palazzo Farnese. Non potevamo sperare in un debutto più straordinario con la partecipazione del Professor Alain Aspect, Premio Balzan e Premio N x.com

L'azienda Sanofi vince il Farnese d’Or pour l’Innovation 2026 -Le fotoIl riconoscimento ricevuto della Camera di commercio Italia Francia per lo stabilimento abruzzese dell'impresa farmaceutica ... gazzettadiparma.it