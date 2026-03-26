Valentine Fest 2026 tutti i vincitori del Premio San Valentino | i nomi
Durante il Valentine Fest 2026 sono stati annunciati i vincitori del Premio San Valentino. Tra i premiati figurano Anna Grazia Lodesani, Adolfo Puxeddu, Adamo, Jean-Claude Kauffman, Camic, Stefano de Majo, Checco Zalone, Sergio Rossini, Silvia Guidi e Stefano Tondelli. La cerimonia si è svolta in una location dedicata, con la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore.
Anna Grazia Lodesani, Adolfo Puxeddu, Adamo, Jean-Claude Kauffman, Camic, Stefano de Majo, Checco Zalone, Sergio Rossini, Silvia Guidi e Stefano Tondelli. Nel corso della serata sono stati inoltre proiettati anche due videoclip di Marialuna Cipolla il primo è Flower of Midnight, inno ufficiale del Valentine Fest, il cui video è accompagnato dalle immagini del corto Valentino con ghiaccio di Paolo Consorti, Premio San Valentino per l'Arte 2022. Il secondo è Santo Valentino, il cui testo è tratto da una ballata medievale polacca rintracciata da Beata Golenska, e le cui immagini sono state realizzate dalla sand artist Gabriella Compagnone.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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