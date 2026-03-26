Valentine Fest 2026 tutti i vincitori del Premio San Valentino | i nomi

Durante il Valentine Fest 2026 sono stati annunciati i vincitori del Premio San Valentino. Tra i premiati figurano Anna Grazia Lodesani, Adolfo Puxeddu, Adamo, Jean-Claude Kauffman, Camic, Stefano de Majo, Checco Zalone, Sergio Rossini, Silvia Guidi e Stefano Tondelli. La cerimonia si è svolta in una location dedicata, con la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore.

Anna Grazia Lodesani, Adolfo Puxeddu, Adamo, Jean-Claude Kauffman, Camic, Stefano de Majo, Checco Zalone, Sergio Rossini, Silvia Guidi e Stefano Tondelli. Nel corso della serata sono stati inoltre proiettati anche due videoclip di Marialuna Cipolla il primo è Flower of Midnight, inno ufficiale del Valentine Fest, il cui video è accompagnato dalle immagini del corto Valentino con ghiaccio di Paolo Consorti, Premio San Valentino per l'Arte 2022. Il secondo è Santo Valentino, il cui testo è tratto da una ballata medievale polacca rintracciata da Beata Golenska, e le cui immagini sono state realizzate dalla sand artist Gabriella Compagnone.... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Valentine Fest 2026, tutti i vincitori del Premio San Valentino: i nomi Articoli correlati Valentine Fest 2026, al cenacolo San Marco la consegna del Premio San ValentinoMercoledì 25 marzo l’appuntamento clou della quinta edizione della rassegna di eventi organizzata dall’Istess e interamente dedicata al patrono di... “Premio Giustizia” a Chieti: i nomi dei vincitoriIl premio è a cura dell'associazione Sandro Pertini, la cerimonia il prossimo 7 febbraio negli spazi del Nuovo Albergo a Chieti Scalo L'associazione... Approfondimenti e contenuti su Valentine Fest Temi più discussi: Valentine Fest 2026, al cenacolo San Marco la consegna del Premio San Valentino; Al Cenacolo San Marco la consegna del Premio San Valentino 2026; Valentine Fest 2026 al cenacolo San Marco la consegna del Premio San Valentino. Premio San Valentino 2026, tutti i riconoscimenti consegnati dall’IstessAnna Grazia Lodesani, Adolfo Puxeddu, Adamo, Jean-Claude Kauffman, Camic, Stefano de Majo, Checco Zalone, Sergio Rossini, Silvia Guidi e Stefano Tondelli. Sono i vincitori del Premio San Valentino 202 ... umbria24.it Diocesi: Istess Terni, tutti i vincitori del Premio San Valentino 2026. Tra loro anche Checco ZaloneSi è svolta ieri, mercoledì 25 marzo, al Cenacolo San Marco di Terni la cerimonia del Valentine Fest 2026, che ha rivelato i vincitori del Premio San Valentino. Tra i premiati: Anna Grazia Lodesani (P ... agensir.it È in programma per mercoledì 25 marzo alle ore 17 al Cenacolo San Marco di Terni la proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio San Valentino 2026, appuntamento clou della quinta edizione del Valentine Fest, la rassegna di eventi organizzata d facebook