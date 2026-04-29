I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026

A Arezzo, il 29 aprile 2026, sono stati annunciati i vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026. L'evento si è svolto in una cerimonia pubblica, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale. Il premio viene assegnato ogni anno a persone e organizzazioni che si sono distinte in diversi settori. La manifestazione ha visto anche momenti di approfondimento e interventi di alcuni premiati.

Arezzo, 29 aprile 2026 – I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 202 6 assegnato in occasione della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana La cerimonia di consegna del Premio Leonardo da Vinci 2026 che si è svolta presso l’ Auditorium Mascagni di Anghiari è stata l’occasione per affrontare tanti interessanti temi legati all’artigianato artistico, alle nuove generazioni e più in generale al mondo del lavoro. Ospite d’onore dell’incontro organizzato da Confartigianato Imprese Arezzo e da CNA Arezzo per la 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana è stato il Cavaliere Valentino Mercati, fondatore e presidente di Aboca che ha raccontato al pubblico presente la sua esperienza e i principi che hanno portato lui e l’azienda a essere un punto di riferimento a livello nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026 Vincitore di Sanremo 26! SAL DA VINCI #sanremo2026 #saldavinci Notizie correlate E i vincitori del premio per il miglior orologio da Oscar sono…L'orologio da Oscar è… A meno di un’ora dall’inizio del red carpet degli Oscar 2026, una tendenza era già chiarissima: alcuni dei look più... Leonardo da Vinci: il genio che unì arte e scienza dal cuore di VinciIl 15 aprile 1452, tra le mura di una dimora rurale ad Anchiano, nasceva un individuo che avrebbe trasformato radicalmente il concetto di conoscenza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Takeda riceve il Premio Leonardo International 2026 per il contributo allo sviluppo del Paese; Premiati in Campidoglio i vincitori del premio Unpli 'Salva la tua lingua locale'; Mestieri dell’Arte e il Premio Leonardo da Vinci alla Mostra dell'Artigianato della Valtiberina; Premio Francesco del Giudice, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco celebra i progetti più all'avanguardia nati nel Corpo Nazionale. I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026Arezzo, 29 aprile 2026 – I vincitori del Premio Leonardo da Vinci 2026 assegnato in occasione della 51ª Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana La cerimonia di consegna del Premio Le ... lanazione.it Comitato Leonardo da Mattarella con i vincitori premio 2025(ANSA) - ROMA, 03 DIC - L'eccellenza italiana celebrata al Quirinale: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi i premiati nell'edizione 2025 dei Premi Leonardo, i ... corrieredellosport.it Claudio Descalzi è il vincitore del #PremioLeonardo2026! Amministratore Delegato di Eni, guida uno dei principali gruppi energetici globali, protagonista nella sicurezza degli approvvigionamenti e nella transizione energetica. Nato a Milano nel 195 - facebook.com facebook Premio Maestro del Made in Italy “Traccia la tua rotta verso una stella e supererai qualsiasi tempesta.” – Leonardo da Vinci Una giornata di visione, competenze e futuro. @mimit_gov @MIsocialTW @adolfo_urso @G_Valditara @andrea_bignami x.com