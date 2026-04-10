In sala Dante borse di studio consegnate agli studenti

In sala Dante si sono svolti in passato degli assegni di studio destinati agli studenti più meritevoli della scuola ‘Folgore da San Gimignano’. La cerimonia ha coinvolto i giovani che hanno ottenuto il massimo dei voti, riconoscendo così il loro impegno e il loro risultato scolastico. La consegna delle borse di studio si inserisce tra le iniziative di valorizzazione dell’eccellenza culturale e educativa della città.

Fra le varie eccellenze culturali di San Gimignano non può passare inosservata la cultura dello studio, o meglio il premiare gli studenti più bravi usciti con il massimo dei voti dalla scuola ‘Folgore da San Gimignano’. Sono parte delle tradizioni culturali della città delle torri che ogni anno dal secolo scorso consegna borse di studio ai più meritevoli. Impegno che rappresenta un passo in avanti per questi giovani studenti che ogni anno ricevono dalle mani del ‘Santa Chiara’ le borse di studio. Consegnate nella suggestiva e maestosa in sala Dante Alighieri del palazzo comunale dalle mani della dirigente, la preside dell’Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano professoressa Cecilia Martinelli, dal sindaco Andrea Marrucci, il vice e assessore alla scuola Niccolò Guicciardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In sala Dante borse di studio consegnate agli studenti Liuc, contributi ai giovani talenti: consegnate 10 borse di studio agli studentiCastellanza (Varese), 12 marzo 2026 – Dieci borse di studio sono state consegnate martedì all’Università Liuc, alla presenza del rettore Anna... Consegnate a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all'imprenditore Enrico BadàSono state consegnate nei giorni scorsi a quattro studenti del Mossotti le borse di studio dedicate all'imprenditore Enrico Badà. Temi più discussi: In sala Dante borse di studio consegnate agli studenti; Consegna borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’; San Gimignano: cultura e inclusione con le borse di studio dell’Ente Morale Santa Chiara; Consegna borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’. In sala Dante borse di studio consegnate agli studentiFra le varie eccellenze culturali di San Gimignano non può passare inosservata la cultura dello studio, o meglio il ... lanazione.it Consegna borse di studio dall’Ente Morale ‘Santa Chiara’Domani pomeriggio a partire dalle 17,30 in sala Dante è in programma la consegna delle borse di studio dall’Ente ... msn.com Torino centro storico Fiat Via Chiabrera 20 ( Zona Corso Dante) Aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00 - facebook.com facebook Torino, minaccia di gettarsi dal ponte di corso Dante: salvato dagli agenti di polizia x.com