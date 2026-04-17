Preghiera della sera 17 Aprile 2026 | proteggimi in questa notte e donami la Tua pace

Nella serata del 17 aprile 2026, è stata condivisa una preghiera rivolta a chiedere protezione durante la notte e pace per il riposo. La preghiera si rivolge alla Vergine Maria, con l’intento di essere accompagnati nel momento di riposo e di trovare conforto nelle sue parole. Viene chiesto che Maria sia presente e che asciughi eventuali lacrime, accompagnando le persone nel passaggio dalla giornata al sonno.

Una preghiera della sera per accompagnarci alla fine di questa giornata: la Vergine Maria sia sempre al nostro fianco e asciughi ogni nostra lacrima. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli attacchi del maligno. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo Santo Spirito. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. O Dio Onnipotente ed Eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere che il tuo popolo ti rivolge alla fine della giornata.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 17 Aprile 2026: proteggimi in questa notte e donami la Tua pace Notizie correlate Preghiera della sera 25 Gennaio 2026: “Donami la Tua presenza”“Domani la Tua presenza”: con questa preghiera della sera, affidiamo il nostro riposo alla Santissima Trinità. Preghiera della sera, 15 Febbraio 2026: “Donami la Tua protezione”“Donami la Tua protezione”: una preghiera della sera per affidare il riposo alla Santissima Trinità e scorgere nuovi segni di speranza al risveglio. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Si fermi chi uccide e vuole il mondo in ginocchio; L’11 aprile in preghiera per la pace in Cattedrale e al Santuario di Caravaggio; Leone XIV alla veglia di preghiera per la pace: Fermatevi! Sedete ai tavoli del dialogo. Basta morte in nome di Dio; La Diocesi in preghiera per il suo nuovo Pastore: grande partecipazione alla veglia in Cattedrale. UNA NOTTE DI CAMMINO, PREGHIERA E SPERANZA Da Piazza di Porta Capena al Santuario della Madonna del Divino Amore: torna il pellegrinaggio notturno “In preghiera per i popoli”. Sabato 18 aprile, Roma si mette in cammino. Sarà un’unica - facebook.com facebook Alcune immagini della preghiera della del Santo Rosario per invocare il dono della pace, presieduta dal Santo Padre Leone XIV nella Basilica di San Pietro (11 aprile 2026) Vatican Media x.com