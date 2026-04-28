Nella preghiera della sera del 28 aprile si invita a affidare il riposo notturno alla protezione degli Angeli Custodi, lasciando alle mani di un'entità superiore le preoccupazioni accumulate durante il giorno. La pratica si conclude con un gesto di fiducia nel custodire il sonno attraverso la protezione dei Santi Angeli. È una tradizione che si ripete ogni sera in diverse comunità religiose.

Al termine di questo giorno, deponiamo ogni affanno nelle mani del Padre e affidiamo il nostro riposo alla custodia degli Angeli Custodi. Giunti al termine di questo 28 aprile, sentiamo il bisogno di fermarci un istante nel silenzio del cuore. Innalziamo la nostra preghiera affinché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo e chiediamo umilmente perdono per le nostre mancanze, certi che la misericordia di Dio non conosce tramonto. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 28 aprile: invochiamo la protezione dei Santi Angeli in questa notte

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