Alle 5 di questa mattina, una preghiera collettiva è stata dedicata al Sacro Cuore, con l'obiettivo di consacrare l’intera giornata a Gesù. La cerimonia ha coinvolto un gruppo di fedeli che ha recitato preghiere e invocazioni, chiedendo di vivere ogni momento secondo il Suo amore. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, senza interventi o discorsi pubblici.

Il dono totale della propria vita al Sacro Cuore di Gesù, per vivere ogni istante e ogni azione nel segno del Suo amore, iniziando da questo primo venerdì del mese. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci: aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Iniziamo questa giornata con fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore. O Sacro Cuore di Gesù, io ti offro e consacro la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze, per non più servirmi di alcuna parte del mio essere se non per onorarti, amarti e glorificarti. È questo il mio voto irrevocabile: essere tutto tuo e fare ogni cosa per tuo amore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 5 giugno: consacriamo la nostra giornata al Sacro Cuore

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