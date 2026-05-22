Preghiera del mattino di venerdì 22 maggio | affidiamo la giornata al Sacro Cuore di Gesù

Venerdì 22 maggio si è aperto con una preghiera mattutina che ha coinvolto i fedeli in un momento di affidamento. La giornata è iniziata con una supplica rivolta al Sacro Cuore di Gesù, accompagnata da un atto di consacrazione. Questa cerimonia ha visto le persone recitare parole di fiducia, dedicando le proprie intenzioni, fatiche e speranze all'amore divino. La preghiera è stata un gesto condiviso e ripetuto in diverse comunità religiose in tutta Italia.

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Inizia la giornata di venerdì 22 maggio aprendo il cuore alla grazia divina: una supplica speciale e l’atto di consacrazione per affidare ogni intenzione, fatica e speranza all’amore infinito del Sacro Cuore di Gesù. In questo nuovo mattino di venerdì 22 maggio, alziamo il nostro sguardo al Cielo per iniziare la giornata sotto la guida del Signore. Apriamo il nostro cuore alla speranza e chiediamo a Gesù di accompagnare ogni nostro passo con la grazia del Suo Sacro Cuore. Iniziamo queste ore con profonda fiducia, certi che ogni fatica, ogni gioia e ogni nostra intenzione troveranno accoglienza e ristoro nel Suo amore infinito. Cuore di Gesù, attiraci a Te, guarisci le nostre infedeltà, aumenta la nostra fede e trasforma la nostra vita con la ricchezza del Tuo Amore. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino di venerdì 22 maggio: affidiamo la giornata al Sacro Cuore di Gesù ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Preghiera del Mattino DOMENICA 3 MAGGIO | Questo è il giorno che ha fatto il Signore Sullo stesso argomento Preghiera del mattino 15 maggio: Inizia la giornata nel Sacro Cuore di GesùIn questo nuovo giorno, alziamo lo sguardo al cielo per chiedere la protezione del Cuore di Gesù. Leggi anche: Preghiera del mattino 8 maggio: nel rifugio del Sacro Cuore di Gesù Prima di iniziare le tue attività, offri la tua giornata al Signore. Fallo con la #preghiera del mattino: clicktopray.org/daily x.com Preghi le Preghiere del Mattino e della Sera del 1662 BCP ogni giorno? reddit Preghiera del mattino 21 maggio: la Comunione Spirituale nel giovedì eucaristicoPreghiera del mattino di oggi: affida la tua giornata a Cristo Pane Vivo con l'orazione al Santissimo Sacramento e la lode all'Altare. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 19 maggio: l’Atto di Consacrazione che sconfigge il maleRecita la preghiera del mattino e affida la tua giornata alla protezione dell'Angelo Custode con il potente atto di consacrazione. lalucedimaria.it