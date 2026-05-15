Preghiera del mattino 15 maggio | Inizia la giornata nel Sacro Cuore di Gesù

Oggi, al mattino, viene proposta una preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù, invitando a iniziare la giornata con un momento di riflessione e fede. La preghiera comprende lodi, atti di consacrazione e un’offerta quotidiana, con l’obiettivo di chiedere protezione e guida spirituale. La pratica si svolge all’interno di un rituale che coinvolge parole e gesti di devozione, con l’intento di affrontare la giornata con fiducia e serenità.

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In questo nuovo giorno, alziamo lo sguardo al cielo per chiedere la protezione del Cuore di Gesù. Una guida spirituale tra lodi, atti di consacrazione e l’offerta quotidiana per camminare con fiducia nella luce di Dio. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. In questo mattino di maggio, alziamo lo sguardo al cielo e chiediamo a Gesù di essere accompagnati in ogni istante dal Suo Sacro Cuore. Iniziamo questa giornata carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore che non conosce confini. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 15 maggio: Inizia la giornata nel Sacro Cuore di Gesù ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Preghiera del Mattino DOMENICA 3 MAGGIO | Questo è il giorno che ha fatto il Signore Sullo stesso argomento Preghiera del mattino, 1 Maggio: inizia il mese con il Sacro Cuore di GesùInizia il mese di maggio: affidiamo al Cuore di Gesù le nostre speranze, il nostro lavoro e ogni nostra azione, perché siano guidati dalla Sua... Leggi anche: Preghiera del mattino 8 maggio: nel rifugio del Sacro Cuore di Gesù Che metodo usate per completare i vostri Adhkar del mattino e della sera ogni singolo giorno? reddit Disse Gesù ai suoi discepoli: Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio... (Gv 15,26-16,4a) x.com Preghiera del mattino 13 maggio: invochiamo San Giuseppe per proteggere la famiglia e il lavoroAffidati a San Giuseppe con questa preghiera. Chiedi la protezione della tua casa, dei tuoi cari e per le fatiche del lavoro quotidiano. lalucedimaria.it Preghiera del mattino 14 maggio: inizia la giornata nel segno dell’EucaristiaOggi, giovedì 14 maggio, dedichiamo la nostra devozione al Santissimo Sacramento con la Comunione spirituale e l'adorazione. lalucedimaria.it