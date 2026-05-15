Preghiera del mattino 15 maggio | Inizia la giornata nel Sacro Cuore di Gesù
Oggi, al mattino, viene proposta una preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù, invitando a iniziare la giornata con un momento di riflessione e fede. La preghiera comprende lodi, atti di consacrazione e un’offerta quotidiana, con l’obiettivo di chiedere protezione e guida spirituale. La pratica si svolge all’interno di un rituale che coinvolge parole e gesti di devozione, con l’intento di affrontare la giornata con fiducia e serenità.
In questo nuovo giorno, alziamo lo sguardo al cielo per chiedere la protezione del Cuore di Gesù. Una guida spirituale tra lodi, atti di consacrazione e l’offerta quotidiana per camminare con fiducia nella luce di Dio. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. In questo mattino di maggio, alziamo lo sguardo al cielo e chiediamo a Gesù di essere accompagnati in ogni istante dal Suo Sacro Cuore. Iniziamo questa giornata carichi di fiducia, certi che ogni nostra fatica e ogni nostra gioia troveranno dimora nel Suo amore che non conosce confini. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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Disse Gesù ai suoi discepoli: Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio... (Gv 15,26-16,4a) x.com
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