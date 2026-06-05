Preferenze definitive a Chieti Aceto supera quota 600 e Febo resta il più votato del centrosinistra

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A pochi giorni dal ballottaggio a Chieti sono stati resi noti i risultati definitivi delle preferenze dei 585 candidati al consiglio comunale. Aceto ha superato quota 600 preferenze, mentre Febo si conferma il candidato più votato del centrosinistra.

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A pochi giorni dal voto per il ballottaggio arrivano i dati definitivi delle preferenze dei 585 candidati al consiglio comunale di Chieti. Gli uffici elettorali hanno completato il recupero dei risultati delle sezioni 10 e 30, le uniche che il giorno dello scrutinio non erano riuscite a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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