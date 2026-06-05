Preferenze definitive a Chieti Aceto supera quota 600 e Febo resta il più votato del centrosinistra

A pochi giorni dal ballottaggio a Chieti sono stati resi noti i risultati definitivi delle preferenze dei 585 candidati al consiglio comunale. Aceto ha superato quota 600 preferenze, mentre Febo si conferma il candidato più votato del centrosinistra.

A pochi giorni dal voto per il ballottaggio arrivano i dati definitivi delle preferenze dei 585 candidati al consiglio comunale di Chieti. Gli uffici elettorali hanno completato il recupero dei risultati delle sezioni 10 e 30, le uniche che il giorno dello scrutinio non erano riuscite a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunali in Abruzzo, affluenza giù: Chieti arretra, Avezzano supera quota 54%L'affluenza alle urne in Abruzzo è calata rispetto alle precedenti consultazioni.

Elezioni a Mesagne, le preferenze per ogni lista: Matarrelli il più votatoDurante le elezioni amministrative a Mesagne del 24 e 25 maggio 2026, il 55,42% degli aventi diritto ha votato.

Si parla di: Chieti al ballottaggio. Ad Avezzano trionfa Di Pangrazio e crolla il Pd. Tutti i sindaci eletti; ELEZIONI A CESA. Bove sorpassa Bortone: entra in Consiglio con 402 preferenze.

Chieti al ballottaggio. Ad Avezzano trionfa Di Pangrazio e crolla il Pd. Tutti i sindaci elettiSarà ballottaggio a Chieti. Giovanni Legnini chiude nettamente in testa sfiorando il successo immediato con il 47,2% dei voti quando manca una sola sezione allo scrutinio definitivo ... laquilablog.it