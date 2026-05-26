Elezioni a Mesagne le preferenze per ogni lista | Matarrelli il più votato

Da brindisireport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni amministrative a Mesagne del 24 e 25 maggio 2026, il 55,42% degli aventi diritto ha votato. Tra le preferenze espresse, il candidato più votato è stato Matarrelli. Le liste hanno raccolto un numero variabile di preferenze, con alcune ricevendo più di altre. Nessun incidente o irregolarità è stato segnalato durante la giornata di voto. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.

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MESAGNE - Durante le elezioni amministrative mesagnesi del 24 e 25 maggio 2026, si è recato alle urne il 55,42 per cento degli aventi diritto. A seguito dello spoglio, risulta eletto come sindaco il candidato del campo largo e delle civiche Francesco Rogoli, al quale gli elettori hanno attribuito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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