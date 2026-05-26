Elezioni a Mesagne le preferenze per ogni lista | Matarrelli il più votato

Notizia in breve

Durante le elezioni amministrative a Mesagne del 24 e 25 maggio 2026, il 55,42% degli aventi diritto ha votato. Tra le preferenze espresse, il candidato più votato è stato Matarrelli. Le liste hanno raccolto un numero variabile di preferenze, con alcune ricevendo più di altre. Nessun incidente o irregolarità è stato segnalato durante la giornata di voto. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.