Elezioni a Mesagne le preferenze per ogni lista | Matarrelli il più votato
Durante le elezioni amministrative a Mesagne del 24 e 25 maggio 2026, il 55,42% degli aventi diritto ha votato. Tra le preferenze espresse, il candidato più votato è stato Matarrelli. Le liste hanno raccolto un numero variabile di preferenze, con alcune ricevendo più di altre. Nessun incidente o irregolarità è stato segnalato durante la giornata di voto. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.
MESAGNE - Durante le elezioni amministrative mesagnesi del 24 e 25 maggio 2026, si è recato alle urne il 55,42 per cento degli aventi diritto. A seguito dello spoglio, risulta eletto come sindaco il candidato del campo largo e delle civiche Francesco Rogoli, al quale gli elettori hanno attribuito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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