Comunali in Abruzzo affluenza giù | Chieti arretra Avezzano supera quota 54%
L'affluenza alle urne in Abruzzo è calata rispetto alle precedenti consultazioni. A Chieti, i seggi sono stati chiusi alle 15 con una partecipazione inferiore rispetto alle elezioni passate. A Avezzano, invece, la percentuale di votanti ha superato il 54%. La giornata elettorale prosegue con le urne aperte fino alle 23 in tutta la regione.
Chieti - Primo giorno di urne con partecipazione in flessione nei principali centri abruzzesi al voto: oggi seggi aperti fino alle 15. Il primo giorno delle elezioni comunali in Abruzzo si chiude con un segnale netto: la partecipazione elettorale arretra rispetto alla precedente tornata. A Chieti, alle ore 23 di domenica 24 maggio, si è recato alle urne il 47,9% degli aventi diritto, circa quattro punti in meno rispetto alle ultime amministrative. Il dato conferma una tendenza già emersa nelle rilevazioni intermedie e pone l’attenzione sul secondo giorno di voto. Più alta, ma comunque in diminuzione, l’affluenza ad Avezzano, l’altro Comune abruzzese sopra i 15mila abitanti chiamato al rinnovo dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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