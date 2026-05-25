Comunali in Abruzzo affluenza giù | Chieti arretra Avezzano supera quota 54%

Notizia in breve

L'affluenza alle urne in Abruzzo è calata rispetto alle precedenti consultazioni. A Chieti, i seggi sono stati chiusi alle 15 con una partecipazione inferiore rispetto alle elezioni passate. A Avezzano, invece, la percentuale di votanti ha superato il 54%. La giornata elettorale prosegue con le urne aperte fino alle 23 in tutta la regione.