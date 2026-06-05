Prato trionfo per 12 tecnici | Montagnolo è l’Allenatore Top

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia, Renato Montagnolo è stato premiato come Allenatore Top, distinguendosi tra dodici tecnici riconosciuti. Le altre premiazioni hanno coinvolto altri undici professionisti, ma i dettagli sui loro nomi o risultati specifici non sono stati forniti. Il riconoscimento è stato assegnato sulla base di criteri non specificati nel testo, senza ulteriori indicazioni sui metodi di valutazione o sui risultati ottenuti.

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Chi sono gli altri undici tecnici premiati durante la cerimonia?. Come ha fatto Renato Montagnolo a ottenere il riconoscimento più alto?. Quali traguardi storici hanno ottenuto i tecnici delle categorie giovanili?. Perché l'associazione considera fondamentale il supporto legale per gli allenatori?.? In Breve Presenza di dieci ospiti d'eccezione tra cui Francesco Fantoni e Massimo Taiti. Partecipazione di autorità locali come il sindaco Matteo Biffoni e Renzo Ulivieri. Marzio Cardaropoli sottolinea supporto legale e corsi di aggiornamento per i tecnici. Premi assegnati a categorie giovanili dalle Under 14 alle Under 17 Elite. Dodici tecnici premiati al Giardino Buonamici per l’edizione 2026 del Premio Allenatore Top. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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