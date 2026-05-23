Addio all’allenatore Brunero Bianconi Il suo calcio ha influenzato tecnici come Spalletti e Alvini

È morto Brunero Bianconi, 75 anni, figura storica del calcio giovanile toscano. La sua carriera ha avuto un impatto su diversi tecnici, tra cui Spalletti e Alvini. Bianconi è stato riconosciuto come un allenatore che ha contribuito allo sviluppo del settore giovanile, lasciando un segno nel panorama calcistico regionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello sport locale.

Pistoia, 23 maggio 2026 – E’ morto Brunero Bianconi, 75 anni, figura storica del calcio giovanile toscano. La Pistoiese lo ricorda così: “Ha lasciato un segno profondo in intere generazioni di allenatori e calciatori. Tecnico preparato e appassionato, dotato di grande umanità, simpatia e competenza, Bianconi è stato negli anni un autentico punto di riferimento per il calcio regionale, riuscendo a trasmettere valori, conoscenze ed entusiasmo a chiunque abbia condiviso con lui uno spogliatoio o un campo di allenamento. Il suo modo di vivere il calcio ha influenzato profondamente anche allenatori di assoluto valore come Massimiliano Alvini e Luciano Spalletti, a testimonianza dell’eredità tecnica e umana che lascia al movimento calcistico toscano e nazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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