E l’allenatore Vagnozzi trionfò a Montevarchi

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore Vagnozzi ha ottenuto una vittoria a Montevarchi, mentre il tennista Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia a Roma domenica scorsa. Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto il traguardo del Career Golden Masters, diventando il primo italiano a riuscirci, dopo Novak Djokovic. La sua performance ha attirato l’attenzione anche nel Valdarno e nella città di Montevarchi, dove si sono svolti alcuni eventi legati alla sua carriera.

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L’incredibile storia di Jannik Sinner ha sfiorato anche il Valdarno e in particolare Montevarchi. Il tennista, con la vittoria di domenica agli Internazionali d’Italia a Roma, ha completato il Career Golden Masters, il primo italiano a riuscirci dopo Novak Djokovic. E la vallata della provincia di Arezzo ha fornito un piccolo contribuito, per così dire, alle vittorie dell’atleta di San Candido. Il team di allenatori di Sinner nato nel 2022 quando il tennista altoatesino lasciò l’accademia di Piatti a Bordighera - è infatti composto da Darren Cahill e Simone Vagnozzi (nella foto), quest’ultimo transitato in passato dalla città valdarnese.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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