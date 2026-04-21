Adiconsum avverte | Tentate truffe con il nome della nostra associazione

Da alcuni giorni, alcuni individui si spacciano per rappresentanti di Adiconsum e cercano di truffare i consumatori nella zona di Bergamo. Questi falsi operatori contattano le persone per ingannarle e ottenere denaro o informazioni personali. Adiconsum ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini, confermando che non ha inviato nessuno in questi territori per svolgere attività di questo tipo.

Da qualche giorno, alcune persone che si spacciano per operatori Adiconsum tentano di mettere a segno truffe nei confronti dei consumatori bergamaschi. I malviventi si presentano per proporre offerte di cambio operatore, sia per l’energia che per la telefonia. Insospettiti dal comportamento, alcuni cittadini si sono rivolti agli uffici dell’associazione spiegando quanto successo e ricevendo la conferma che “Adiconsum non contatta gli utenti per proposte commerciali o per vendere contratti energetici o telefonici; non richiede mai pagamenti, dati bancari o dati sensibili”. L’invito ai consumatori è “diffidare e non dare dati, non firmare. Non fornire dati personali, contrattuali (codice PODPDR o codice di migrazione) o bancari, e di segnalare alle Autorità e ad Adiconsum stessa qualsiasi altro tentativo”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cinque truffe tentate agli anziani: torna l’allarme del “finto carabiniere”Tempo di lettura: < 1 minutoNei comuni di Venticano, Pietradefusi e Montefusco, sono state tentate almeno cinque truffe ai danni di altrettante... Tentata truffa a nome di Adiconsum, proposti “investimenti ad alto rendimento” anche a BergamoPrima o poi doveva succedere: Adiconsum, suo malgrado, diventa protagonista di una truffa che gira sui social in tutta Italia e inizia a mietere... Approfondimenti e contenuti Tentata truffa a nome di Adiconsum, proposti investimenti ad alto rendimento anche a BergamoQuesto sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Alcuni sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano ad analizzare e migliorare la tua esperienza di utilizzo. adiconsum.it Truffe: terzo incontro Arma dei Carabinieri e Adiconsum con i cittadini per l’iniziativa Insieme contro le truffeSi è svolto a Verona, lo scorso 17 febbraio 2026, il terzo incontro dell’iniziativa Insieme contro le truffe, promossa da Adiconsum in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. L’evento, tenutosi a ... adiconsum.it