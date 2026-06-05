Un uomo di 60 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver drogato e violentato una collega in un’azienda di Prato. L’indagine ha accertato che l’uomo le avrebbe somministrato una minestra contenente sostanze stupefacenti, prima di compiere l’aggressione. La vicenda è stata portata all'attenzione delle autorità e il processo si svolgerà senza passare dall’udienza preliminare. La vicenda riguarda un episodio avvenuto recentemente, al centro di un procedimento penale.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha infatti accolto la richiesta della Procura, disponendo il giudizio immediato nei confronti dell’uomo, attualmente detenuto in carcere. L’inchiesta riguarda una vicenda emersa circa sette mesi fa e che, secondo l’accusa, si sarebbe consumata all’interno di un laboratorio di Prato. La vittima, una giovane di 24 anni, fu costretta a subire rapporti sessuali e palpeggiamenti dopo aver perso conoscenza in seguito all’assunzione di sostanze psicotrope. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri, i fatti risalgono al 15 dicembre 2025. L’uomo avrebbe invitato la dipendente a trattenersi in azienda oltre l’orario di lavoro e le avrebbe offerto una minestra da asporto consumata nei locali della ditta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Prato: droga la dipendente con una minestra, poi la violenta in azienda. Sessantenne a processo

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Prato, violenta una dipendente con la droga dello stupro - 1Mattina News 22/12/2025

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