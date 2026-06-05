dipendente drogata con una minestra e violentata sessantenne a processo

Un uomo di 60 anni di Prato è stato rinviato a giudizio con il rito immediato per violenza sessuale su una sua dipendente. L’accusa riguarda un episodio in cui la donna sarebbe stata drogata con una minestra prima di essere violentata. La Procura ha chiesto il processo, che si terrà nei prossimi mesi. La vittima aveva riferito di aver subito l’aggressione durante l’orario di lavoro.

Prato, 5 giugno 2026 – La Procura di Prato ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il giudizio immediato per il sessantenne pratese accusato di violenza sessuale nei confronti di una sua giovane dipendente. Drogata, spogliata e costretta a subire rapporti sessuali completi e palpeggiamenti nelle zone intime. Una vicenda agghiacciante che emerse lo scorso dicembre e che dunque adesso andrà a processo direttamente, saltando l’udienza preliminare. La ricostruzione dell’orrore. Secondo le indagini, la 24enne cadde nella rete del suo predatore il 15 dicembre nel laboratorio Dari Caffè di via Jacopo di Pandolfino. Un incubo iniziato intorno a mezzogiorno e durato fino alle 17,45. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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