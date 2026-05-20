I carabinieri della compagnia di Bibbiena hanno arrestato un uomo, una donna e un dipendente della loro azienda, dopo aver scoperto che sul foglio di carta erano annotati i nomi di chi avrebbe dovuto pagare la droga. Gli accertamenti sono partiti a seguito di un'indagine in corso, che ha portato all'identificazione dei soggetti coinvolti. Le persone arrestate sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e sono state portate in caserma per ulteriori verifiche.

BIBBIENA – I carabinieri della compagnia di Bibbiena, a seguito di accertamenti scaturiti da un normale servizio di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone, tra cui moglie e marito, titolari di un tomaificio e un loro dipendente, denunciando anche il figlio della coppia alla procura dei minori, in quanto ritenute responsabili di d etenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scaturita da un posto di controllo effettuato dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Bibbiena, i quali nell’ispezionare una vettura condotta da una donna di 49 anni, residente in provincia di Arezzo, con a bordo il figlio 17enne e un operaio 54enne, hanno rinvenuto un foglio manoscritto contenente annotazioni riconducibili a posizioni debitorie di presunti assuntori di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Annotano su un foglio chi deve pagare la droga: arrestati marito, moglie e un dipendente della loro azienda

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