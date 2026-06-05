Pratiche dei defunti spariti oltre 27mila euro in marche da bollo | denunciato per peculato un dipendente del comune di Como
Un dipendente dell'ufficio di stato civile di Como è stato denunciato per peculato dopo aver sottratto più di 27.000 euro in marche da bollo. La guardia di finanza ha scoperto che l'impiegato si era appropriato di denaro relativo a pratiche dei defunti, che avrebbe dovuto gestire. L'indagine ha portato alla denuncia, e l’accusa riguarda l’appropriazione indebita di somme pubbliche.
Un dipendente del comune di Como, in servizio presso l'ufficio di stato civile, è stato denunciato dalla guardia di finanza con l'accusa di essersi appropriato di oltre 1.700 marche da bollo da 16 euro ciascuna, per un valore complessivo di 27.904 euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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