Pratiche dei defunti spariti oltre 27mila euro in marche da bollo | denunciato per peculato un dipendente del comune di Como

Notizia in breve

Un dipendente dell'ufficio di stato civile di Como è stato denunciato per peculato dopo aver sottratto più di 27.000 euro in marche da bollo. La guardia di finanza ha scoperto che l'impiegato si era appropriato di denaro relativo a pratiche dei defunti, che avrebbe dovuto gestire. L'indagine ha portato alla denuncia, e l’accusa riguarda l’appropriazione indebita di somme pubbliche.