Sottrae 360mila euro in 3 anni dalle casse del Comune di Concesio | dipendente condannata per peculato
Una dipendente del Comune di Concesio è stata condannata a tre anni e nove mesi di reclusione dopo aver sottratto circa 360 mila euro dalle casse comunali in un periodo di tre anni. La donna, che lavorava come addetta alla ragioneria da oltre vent'anni, è stata giudicata colpevole di peculato. La vicenda si è conclusa con la condanna definitiva che ha sancito la responsabilità dell’imputata per il furto di fondi pubblici.
Claudia Paterlini, per oltre 20 anni addetta alla ragioneria del Comune di Concesio (Brescia), è stata condannata a 3 anni e 9 mesi. La 50enne avrebbe sottratto dalle casse pubbliche quasi 360mila euro in 3 anni con bonifici girati sui suoi conti personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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