Nel porto di Pozzuoli, un'ordinanza limita l'accesso dei bus turistici, causando possibili disagi nel fine settimana. Le restrizioni riguardano il traffico e le soste delle grandi vetture, previste in aree specifiche. Nel frattempo, il bel tempo e le alte temperature invitano molti turisti a visitare le isole di Ischia e Procida, con partenze frequenti dai porti locali. Le autorità invitano alla pianificazione anticipata delle visite per evitare inconvenienti.

Si avvicina il weekend e il bel tempo e le alte temperature non ostruiranno sicuramente i piani dei tanti turisti che si accingono a recarsi sulle isole di Ischia e Procida. A non agevolare il loro weekend fuori porta, però, è l’ordinanza emessa dal comune di Pozzuoli per quanto riguarda l’accesso ai bus turistici al porto. Un disagio già ampiamente discusso sia fuori che dentro le stanze dei bottoni e che, come ha anche sottolineato dall’opposizione puteolana, non aiuta il commercio locale che invece respirava una boccata di aria fresca dettata dalla sosta dei turisti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Pozzuoli, ordinanza bus turistici nel porto: previsto caos nel weekend per i turisti

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