Bus turistici fuori dal porto la polizia locale chiarisce i termini dell’ordinanza

Nelle ultime ore, le autorità locali hanno comunicato le nuove regole riguardanti la circolazione dei bus turistici all’interno dell’area portuale di Gallipoli. La regolamentazione, annunciata in precedenza, mira a limitare il transito dei veicoli collegati al turismo nella zona portuale e a incrementare gli spazi di sosta per i residenti del centro storico, in concomitanza con la riattivazione delle attività portuali.

GALLIPOLI – Come annunciato in anteprima nei giorni scorsi è stata attuata la nuova regolamentazione per la circolazione stradale all’interno dell’area portuale gallipolina e per ampliare anche gli spazi destinati alla sosta per i residenti del centro storico in concomitanza con la riattivazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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