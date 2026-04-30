Divieto per i bus nel porto albergatori e negozianti chiedono di rivedere l’ordinanza

A Gallipoli è entrata in vigore una nuova ordinanza che limita l’accesso dei bus nel porto, suscitando reazioni da parte di albergatori e commercianti che chiedono una revisione della misura. La decisione è stata presa dal comando della polizia locale come parte di un progetto di riorganizzazione della circolazione stradale in varie aree della città. La misura prevede l’applicazione di specifici provvedimenti e restrizioni, che stanno generando discussioni tra gli operatori locali.

GALLIPOLI - Come anticipato nei giorni scorsi è entrata in vigore la nuova ordinanza disposta dal comando della polizia locale nell’ambito della riorganizzazione della circolazione stradale in diversi punti della città (con l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali e l’apposizione della.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Lido Ischia Porto inquinato, arriva l'ordinanza del sindaco: è divieto di balneazioneIl Comune di Ischia ha vietato temporaneamente la balneazione nel tratto di mare del Lido, la spiaggia sabbiosa che si trova nell’area di Ischia... Rifornimento di gnl tra navi nel porto, arriva l'ordinanza. Il sindaco: "Strategico per la competitività dello scalo"Firmata l'ordinanza sul bunkeraggio di gnl, a oggi possibile solo nei porti di Genova e Trieste. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Area portuale, vietato accesso agli autobus. Gli stalli destinati ai possessori di pass Ztl; Cagliari, dal 30 aprile al 4 maggio cambia il traffico per la festa di Sant’Efisio; Viale Regina Elena: nuovo percorso temporaneo per i mezzi pesanti diretti al porto; Macerata si prepara al 1° Maggio in terrazza: scattano i divieti e i cambi di percorso per i bus. Napoli, divieto temporaneo di balneazione sul Lungomare Caracciolo - facebook.com facebook Sulle strade extraurbane nazionali Divieto di circolazione ai mezzi con massa superiore alle 7.5 tonnellate dal 25.04.2026 ore 09:00 al 25.04.2026 ore 22:00 x.com