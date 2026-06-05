Nella regione della Slovenia, tra Portorose, Pirano, l’isola e Capodistria, si sono verificati recentemente eventi legati al turismo e alla gestione del territorio. La costa, lunga circa 40 chilometri, continua a essere una meta di vacanza, mantenendo un profilo meno affollato rispetto ad altre destinazioni mediterranee. Non sono stati riportati incidenti o interventi di emergenza. La zona rimane aperta ai visitatori, con un afflusso stabile di turisti durante la stagione estiva.

di Chiara Giacobelli La costa slovena, racchiusa in poco più di quaranta chilometri di litorale adriatico, esprime un’identità balneare lontana dalle dinamiche dell’overtourism di altre località del Mediterraneo. La forza di questo breve affaccio marittimo risiede in una straordinaria eterogeneità paesaggistica e culturale, dove l’autenticità dei borghi storici è rimasta preservata e protetta da un’edilizia invasiva; un ecosistema turistico a misura d’uomo che garantisce una tranquillità introvabile altrove, supportato da un posizionamento di prezzo competitivo che non sacrifica l’eccellenza dei servizi. Questo equilibrio fa della riviera un mosaico di atmosfere diverse, capaci di alternare il glamour internazionale alla solitudine dei villaggi di pescatori in pochi chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Portorose, Pirano. Isola e Capodistria. Slovenia da favola

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