A Capodistria nasce il centro multimediale della minoranza italiana | Siamo ricchezza per Slovenia e Croazia VIDEO
A Capodistria è stato inaugurato oggi il Centro Multimediale “Gravisi”, situato negli ambienti storici di Palazzo Gravisi-Buttorai. L’apertura segna la nascita di un nuovo spazio dedicato alla cultura della minoranza italiana. Il centro è stato definito un punto di riferimento per le attività culturali e multimediali della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e della minoranza italiana. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza culturale e promuovere la collaborazione tra Slovenia e Croazia.
È stato inaugurato oggi a Capodistria il Centro Multimediale “Gravisi”, nuovo polo culturale della Comunità Nazionale Italiana ospitato negli storici ambienti di Palazzo Gravisi-Buttorai. Attraverso installazioni multimediali, contenuti digitali, testimonianze storiche e percorsi immersivi, il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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