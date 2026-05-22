A Capodistria nasce il centro multimediale della minoranza italiana | Siamo ricchezza per Slovenia e Croazia VIDEO

A Capodistria è stato inaugurato oggi il Centro Multimediale “Gravisi”, situato negli ambienti storici di Palazzo Gravisi-Buttorai. L’apertura segna la nascita di un nuovo spazio dedicato alla cultura della minoranza italiana. Il centro è stato definito un punto di riferimento per le attività culturali e multimediali della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e della minoranza italiana. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza culturale e promuovere la collaborazione tra Slovenia e Croazia.

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