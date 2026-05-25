Simona Ventura madrina di un evento a Portorose | Grazie per l' accoglienza

Da triesteprima.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lo scorso 23 maggio a Portorose si è tenuto l’evento Rose & Rosé, con Simona Ventura come madrina. Durante la manifestazione, dedicata a vini rosé e rose, la conduttrice ha partecipato alla piantumazione della “rosa di Portorose” nel Giardino delle Rose. La presenza di Ventura ha attirato l’attenzione dei partecipanti, che hanno assistito al momento simbolico. Al termine dell’evento, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta.

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Simona Ventura è stata la madrina dell’evento Rose & Rosé lo scorso sabato 23 maggio a Portorose. Durante la manifestazione, dedicata a vini rosé, rose e atmosfera primaverile, la star della tv ha partecipato al gesto simbolico della piantumazione della “rosa di Portorose” nel Giardino delle Rose. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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