Simona Ventura madrina di un evento a Portorose | Grazie per l' accoglienza

Notizia in breve

Lo scorso 23 maggio a Portorose si è tenuto l’evento Rose & Rosé, con Simona Ventura come madrina. Durante la manifestazione, dedicata a vini rosé e rose, la conduttrice ha partecipato alla piantumazione della “rosa di Portorose” nel Giardino delle Rose. La presenza di Ventura ha attirato l’attenzione dei partecipanti, che hanno assistito al momento simbolico. Al termine dell’evento, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta.