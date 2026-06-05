Quattro giovani tunisini sono stati identificati come autori di un pestaggio avvenuto due giorni fa a Porto San Giorgio. La vittima, un uomo di 40 anni, è stata picchiata violentemente e lasciata sanguinante. Il gruppo di aggressori avrebbe gridato “lasciate in pace mia figlia” durante l’attacco. La polizia ha confermato l’arresto dei sospettati e sta indagando sui motivi dell’aggressione.

Sono stati identificati i quattro giovani tunisini autori del violento pestaggio avvenuto l’altro ieri a Porto San Giorgio ai danni di un uomo di 40 anni.Il fatto si è verificato verso le 18 nei pressi della stazione ferroviaria. Il 40enne, preoccupato per la figlia che secondo lui veniva ripetutamente infastidita dal gruppo, si è recato sul posto per confrontarsi con i quattro ragazzi. L’uomo ha chiesto loro esplicitamente di lasciare in pace la giovane. La discussione è degenerata in pochi istanti. I quattro hanno iniziato a insultare pesantemente la vittima con parole offensive e minacciose, per poi aggredirlo con violenza. Lo hanno circondato e lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni, continuando a picchiarlo anche quando era a terra, sanguinante e quasi privo di sensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Porto San Giorgio, "lasciate in pace mia figlia": pestato a sangue dai maranza

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