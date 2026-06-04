Un uomo di 40 anni è stato picchiato da un gruppo di giovani a Porto San Giorgio. L’uomo ha chiesto loro di lasciare in pace la figlia, ma è stato aggredito. Con l’arrivo dell’estate, le località balneari e lacustri registrano un aumento di gruppi di giovani che si spostano in treno, creando disordini e mettendo in tensione la sicurezza dei residenti. Nessuna informazione su eventuali provvedimenti o denunce.

Con l’estate, le cittadine costiere sul mare e sul lago tornano a subire il fenomeno dei maranza che migrano, che si spostano coi treni in gruppo per creare disordini e per spaventare i cittadini. È un fenomeno noto da qualche anno, presente tutto l’anno ma che si acuisce con l’arrivo della bella stagione, complici le scuole chiuse e una maggiore libertà ma, soprattutto, un aumento della vitalità serale e pomeridiana dei luoghi di villeggiatura. Ma ci sono realtà che subiscono più di altre il fenomeno e Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, sembra essere tra queste. La cittadina marchigiana è ostaggio di una banda di maranza che semina il panico tra la stazione, il centro della città e il lungomare e nelle scorse ore a farne le spese è stato un residente di 40 anni, violentemente malmenato per aver difeso sua figlia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chiede di lasciare in pace la figlia, 40enne malmenato dai maranza a Porto San Giorgio

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