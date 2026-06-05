Quattro giovani sono stati identificati come autori di un'aggressione avvenuta due giorni fa a Porto San Giorgio. La vittima, un uomo di 40 anni, è stata picchiata violentemente dopo aver chiesto ai giovani di smettere di molestare sua figlia. L'aggressione si è verificata in strada e ha causato lesioni serie al 40enne. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e identificare i responsabili.

Sono stati identificati i quattro maranza che l’altro ieri hanno picchiato a sangue un 40enne di Porto San Giorgio, che aveva avuto il coraggio di affrontarli per chiedergli di lasciare in pace la figlia. Si tratta di giovani tunisini, che vivono nella cittadina delle Marche, tranne il presunto capo della gang, residente a Campofilone. Uno di questi è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e sarà davanti al giudice questa mattina davanti al giudice per il processo per direttissima. Gli altri due sono stati portati in questura e denunciati per lesioni personali aggravate. Il quarto, che risiede a Campofilone, è ancora ricercato, con i monitoraggi che continuano senza sosta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Lasciate in pace mia figlia”: 40enne italiano pestato a sangue dai maranza a Porto San Giorgio

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