Durante una riunione del Consiglio comunale, il Partito Democratico ha deciso di lasciare l’aula, protestando contro la gestione del porto. La decisione è arrivata dopo che sono state sollevate questioni sui canoni non pagati, per un totale di un milione di euro. Il partito ha richiesto chiarimenti e ha imposto un ultimatum sulla gestione della struttura portuale. La seduta si è interrotta con il gruppo che ha abbandonato l’aula.

Perché il PD ha imposto un ultimatum sulla gestione del porto?. Chi deve rispondere del milione di euro di canoni non pagati?. Come influisce l'assenza della minoranza sulle decisioni del bilancio comunale?. Quali opere pubbliche rischiano di essere bloccate dallo scontro politico?.? In Breve Debito di oltre un milione di euro per canoni portuali non corrisposti in passato. Giulia Vagnozzi accusa il PD di ignorare i debiti accumulati durante la precedente maggioranza. L'assenza della minoranza blocca la discussione su bilancio e piano opere pubbliche. Il gruppo Insieme contesta la rinuncia al controllo democratico sulle risorse del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: il Pd abbandona il Consiglio per il caso porto

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Consiglio Comunale del 27 gennaio 2026 - ore 19.00

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