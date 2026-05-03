Quattro dirigenti di rilievo hanno rassegnato le dimissioni dall'amministrazione comunale di Porto San Giorgio, suscitando una reazione critica da parte del Partito Democratico. La decisione di lasciare i loro incarichi è stata comunicata nelle ultime settimane senza ulteriori dettagli pubblici. La situazione ha generato preoccupazioni sulla stabilità della gestione comunale e sulla capacità di mantenere i servizi ai cittadini. La vicenda resta al centro del dibattito locale.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno queste dimissioni la qualità dei servizi ai cittadini?. Perché quattro dirigenti chiave hanno lasciato l'amministrazione comunale?. Chi sostituirà i tecnici che gestivano ufficio tecnico e ragioneria?. Come risponderà il Sindaco alle richieste di trasparenza del Pd?.? In Breve Dimissioni di Postacchini, Popolizio, Fanesi e Sacchi colpiscono uffici tecnici e ragioneria.. Tre dirigenti hanno lasciato l'ente negli ultimi due anni di gestione.. La carenza di turnover impatta servizi sociali, cultura, sport e istruzione.. Il Pd chiede al Sindaco chiarimenti in Consiglio sulle cause degli svuotamenti.. Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Porto San Giorgio ha lanciato un attacco durissimo contro l’amministrazione comunale, denunciando una gestione incapace di garantire l’efficienza dell’ente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio, il Pd attacca: “Gestione incapace” dopo 4 dimissioni

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