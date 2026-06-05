Porto di Livorno portavalori in fiamme a bordo della nave Grimaldi | intervengono i vigili del fuoco

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato a bordo di un portavalori sulla nave Grimaldi ormeggiata in Darsena Toscana questa mattina. Le fiamme hanno coinvolto il veicolo, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con diverse squadre. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.