Porto di Livorno portavalori in fiamme a bordo della nave Grimaldi | intervengono i vigili del fuoco
Un incendio si è sviluppato a bordo di un portavalori sulla nave Grimaldi ormeggiata in Darsena Toscana questa mattina. Le fiamme hanno coinvolto il veicolo, costringendo i vigili del fuoco a intervenire con diverse squadre. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
Momenti di tensione a bordo della nave Grimaldi ormeggiata in Darsena Toscana nella mattina di oggi, venerdì 5 giugno. A un certo punto il personale ha visto del fumo uscire da un furgone portavalori che si trovava parcheggiato all’interno del traghetto e ha subito allertato il 112. I vigili del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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